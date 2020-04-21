В Армении десятки новых случаев заражения коронавирусом

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Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1596 человек, количество случаев заражения за сутки увеличилось на 73.

Об этом сообщил национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно новым данным, от COVID-19 излечились 728 пациентов, на лечении находится 841 человек, передают армянские СМИ со ссылкой на сообщение центра.

Скончались в общей сложности 27 человек. Всего проведен 16.551 тест.

В Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей. Деятельность общественного транспорта запрещена (кроме такси и ж/д). Для выхода на работу нужно иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя. В случае с государственными ведомствами такие справки могут заменяться служебными удостоверениями.

1news.az