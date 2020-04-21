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В Армении десятки новых случаев заражения коронавирусом

Сегодня в 11:26 ~ 1 минута на чтение 181
В Армении десятки новых случаев заражения коронавирусом
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1596 человек, количество случаев заражения за сутки увеличилось на 73.  
 
Об этом сообщил национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.  
 
Согласно новым данным, от COVID-19 излечились 728 пациентов, на лечении находится 841 человек, передают армянские СМИ со ссылкой на сообщение центра.  
 
Скончались в общей сложности 27 человек. Всего проведен 16.551 тест.  
 
В Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей. Деятельность общественного транспорта запрещена (кроме такси и ж/д). Для выхода на работу нужно иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя. В случае с государственными ведомствами такие справки могут заменяться служебными удостоверениями. 
 
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