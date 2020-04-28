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В Армении коронавирусом заразились 1867 человек, скончались 30

Сегодня в 11:53 ~ 1 минута на чтение 139
В Армении коронавирусом заразились 1867 человек, скончались 30

Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1867, сообщили армянские СМИ во вторник, 28 апреля, со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения: по состоянию на 27 апреля количество инфицированных в стране составляло 1808. Таким образом, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 59.

Согласно обновленным данным, жертвами пандемии в Армении стали 30 человек.

От COVID-19 излечились 866 человек. На лечении находится 971 пациент. Общее количество проведенных тестов составило 19 296.

Как сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook, за минувшие сутки от инфекции скончалась 67-летняя женщина, у которой, помимо коронавируса, были хронические заболевания.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

Деятельность общественного транспорта запрещена (кроме такси и ж/д). Для выхода на работу нужно иметь при себе удостоверение личности и справку от работодателя. В случае с государственными ведомствами такие справки могут заменяться служебными удостоверениями.

1news.az

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