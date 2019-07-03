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В Армении намерены приобрести новый самолет для Пашиняна, старый не может пересечь океан

Сегодня в 16:49 ~ 1 минута на чтение 278
В Армении намерены приобрести новый самолет для Пашиняна, старый не может пересечь океан

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян на слушаниях в парламенте рассказал о намерениях правительства приобрести новый самолет для обслуживания главы правительства.

Отвечая на вопрос о том, почему Никол Пашинян совершил перелет в США чартерным рейсом, Агаджанян отметил, что нынешний самолет, обслуживающий премьера, не способен осуществлять трансатлантические перелеты, сообщают армянские СМИ.

«Самолет технически не может пересечь океан. Для появления такой возможности и модернизации требуются миллионные затраты. Также есть проблема с нашими пилотами, у которых нет лицензии для осуществления таких перелетов», - сказал Агаджанян.

Руководитель аппарата премьера Армении отметил, что вопрос приобретения нового самолета находится на стадии обсуждения. Однако, по его словам, действующий лайнер устарел и уже не отвечает некоторым стандартам.

А.А.

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