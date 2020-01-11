1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа

11 Января, 2020 в 23:09 ~ 1 минута на чтение 319
В Армении зафиксировали случай смерти от свиного гриппа

Заразившийся свиным гриппом скончался в Армении, сообщили в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

"Вчера был зафиксирован случай смерти от гриппа. В результате лабораторных исследований подтвержден подтип вируса А/H1N1… Больной обратился за медицинской помощью в крайне тяжелом состоянии, с удушьем, на 10-й день болезни", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе заявили, что по состоянию на 11 января в медучреждениях республики с острой респираторной инфекцией госпитализированы 668 больных, 97,9% - дети до 18 лет. 
"В отделения реанимации помещен 31 больной, большинство из них - дети до пяти лет", - отмечается в сообщении.
 
В ведомстве заявили, что в республике в основном распространены подтипы вируса А/H1N1 и B, а также возбудители других респираторных инфекций, в частности риновирус, бокавирус, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус.
 
РИА Новости

319

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены