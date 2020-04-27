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В Азербайджане арестован госчиновник, присваивавший продуктовые посылки для малоимущих семей

Сегодня в 19:26 ~ 1 минута на чтение 3310
В Азербайджане арестован госчиновник, присваивавший продуктовые посылки для малоимущих семей

Генеральная прокуратура Азербайджана и Служба государственной безопасности провели операцию, в ходе которой задержали госчиновника.

Как сообщает 1news.az, в заявлении двух структур говорится, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводятся масштабные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса.

«Государство также ведет решительную борьбу с действиями, которые могут бросить тень на эту работу. Так, Генеральная прокуратура и Служба госбезопасности провели оперативно-розыскные мероприятия по информации о незаконных действиях представителя Исполнительной власти Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррама Ахмедова.

Установлено, что он за деньги выдал ряду физлиц справки, позволяющие нарушать условия особого карантинного режима, а также присваивал (воровал) продуктовые посылки, предназначенные для помощи малоимущим семьям.

Кроме того, в 2016-2020 годах Магеррам Ахмедов с помощью оформленных на близких родственников банковских карт присвоил 12 тысяч 400 манатов.

По факту Главным управлением по борьбе с коррупцией возбуждено уголовное дело по статье 311.1 («Взяточничество»). М.Ахмедов задержан, ведется следствие», - говорится в заявлении.

Тимур Рзаев, М.К.

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