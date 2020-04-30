В Азербайджане без вести пропал молодой человек - ФОТО

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В Абшеронском районе Азербайджана без вести пропал житель города Хырдалан Амин Рамин оглу Абдиев (2001 года рождения).

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Абшеронского района, родственники молодого человека обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что он 25 апреля вышел из дома и не вернулся.

Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по поиску молодого человека.

Полиция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Амина Абдиева, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в отдел полиции Абшеронского района, расположенный по адресу: город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 6, телефон: 342-02-02, 342-10-27, 431-02-02.

Тимур Рзаев, Э.Т.