В Азербайджане без вести пропал молодой человек - ФОТО

В Абшеронском районе Азербайджана без вести пропал житель города Хырдалан Амин Рамин оглу Абдиев (2001 года рождения).
Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Абшеронского района, родственники молодого человека обратились в полицию с заявлением, в котором указали, что он 25 апреля вышел из дома и не вернулся.
Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по поиску молодого человека.
Полиция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Амина Абдиева, позвонить в МВД по номеру «102» или обратиться в отдел полиции Абшеронского района, расположенный по адресу: город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 6, телефон: 342-02-02, 342-10-27, 431-02-02.
Тимур Рзаев, Э.Т.