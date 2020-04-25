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В Азербайджане будет предоставлена отсрочка в выплате страховых взносов

Сегодня в 17:53 ~ 1 минута на чтение 184
В Азербайджане будет предоставлена отсрочка в выплате страховых взносов

В Азербайджане предусматриваются меры по обеспечению бесперебойности оказания страховых услуг и защите прав застрахованных лиц.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА).

В Центробанке отметили, что снижение экономической активности в условиях пандемии негативно отражается и на объеме страховых взносов. Сведение к минимуму контактов между застрахованными лицами и страховщиками приводит к ограничению доступа к страховым услугам.

В связи с этим страховщикам рекомендовано предоставить отсрочку для выплаты страховых взносов до 30 сентября 2020 года, а также отдавать преимущество оказанию страховых услуг в электронном формате.

Принимая во внимание отсрочку в выплатах страховых взносов, до конца года предусматриваются соответствующие регулятивные послабления в отношении страховых компаний.

Тимур Рзаев

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