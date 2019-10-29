В Азербайджане будет создан Исполнительный кодекс

Сегодня в Министерстве юстиции состоялся «круглый стол», направленный на обсуждение возможностей в целях повышения эффективности деятельности банков, играющих важную роль в социально-экономическом росте страны.

Как сообщили в пресс-службе Минюста, также на мероприятии было сообщено о подготовке в Азербайджане Исполнительного кодекса, который будет регулировать соответствующую деятельность, в том числе и внедрение информационной системы «Электронное исполнение».

«В связи с исполнением указа от 3 апреля в стране резко вырос объем работ в исполнительной службе. Принимая во внимание данный факт, следует отметить, что за 9 месяцев текущего года они превысили 776 тыс. Были изучены альтернативные механизмы исполнения решений судов и других органов, в том числе международная практика передачи исполнения частным структурам», - говорится в информации.

1news.az