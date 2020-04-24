В Азербайджане будет создана подсистема «Военно-медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование» 

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля подписал Указ о внесении изменений в «Положение о централизованной системе электронной информации Министерства труда и социальной защиты населения» от 15 апреля 2019 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, в целях обеспечения систематизации собранной информации о военно-медицинской экспертизе и медицинском освидетельствовании, повышения эффективности обмена соответствующей информацией между государственными информационными ресурсами и системами, повышения прозрачности в области оценки инвалидности, расширения применения современных информационных технологий в Централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет создана подсистема «Военно-медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование».

Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить формирование подсистемы до 1 января 2021 года.

Минтруда и соцзащиты населения также поручено обеспечить доступ к подсистеме государственных органов, в подчинении которых имеются военно-медицинские комиссии и врачебно-лётные комиссии, принять меры для обеспечения защиты информации, подлежащей включению в подсистему, в том числе государственной тайны и другой информации, защищенной законом.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям поручено обеспечить интеграцию подсистемы в Систему информации электронного правительства.

1news.az