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В Азербайджане будет запущена система мгновенных платежей в non-stop режиме

Сегодня в 12:39 ~ 1 минута на чтение 383
В Азербайджане будет запущена система мгновенных платежей в non-stop режиме

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) запустит систему мгновенных платежей в non-stop режиме для юридических и физических лиц.

Как сообщает 1news.az со Trend, об этом на встрече между представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и предпринимателями и менеджерами банков сказал председатель Центробанка Эльман Рустамов.

Отметив, что в прошедшем году в Азербайджане количество безналичных операций выросло на 41 процент, а их доля в общей сумме платежей составила 20 процентов, председатель ЦБА отметил, что система мгновенных платежей в non-stop режиме поспособствует росту безналичных платежей и будет удобна для всех участников - как предпринимателей, так и банков.

Рустамов сказал, что приоритетом ЦБА в 2020 году является инвестирование в развитие платежных систем, инновации, внедрение и расширение новейших финансовых технологий, в том числе и технологии блокчейн. Помимо этого, Центробанк продолжит разработку принципов открытого банкинга.

Тимур Рзаев

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