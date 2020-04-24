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В Азербайджане дети в возрасте до 9 лет составляют 5% инфицированных коронавирусом

24 Апреля, 2020 в 20:38 ~ 1 минута на чтение 552
В Азербайджане дети в возрасте до 9 лет составляют 5% инфицированных коронавирусом

Дети в возрасте до 9 лет составляют 5% инфицированных коронавирусом COVID-19 на территории республики.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он указал, что к возрастной группе 10-19 лет относится 6%  зараженных вирусом.

«20-29 лет  -  14%,  30-39 лет - 18%, 40-49 лет - 16% , 50-59 лет - 22%, 60-69 лет- 13%, 70-79 лет -  4%, лица старше 80 лет - 2%», - такие данные привел Р. Байрамлы.

В пятницу, 24 апреля, в Азербайджане выявлено 44 новых зараженных коронавирусом COVID-19.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 558 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 23 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1592 случая заражения коронавирусом. 1013 человек выздоровели, 21 – скончался. 558 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 114 тысяч 410 тестов на выявление коронавируса.

Эльшан Рустамов, М.К.

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