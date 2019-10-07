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В Азербайджане экс-зять убил отца бывшей супруги за то, что тот разрешил дочери вновь выйти замуж

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 221
В Азербайджане экс-зять убил отца бывшей супруги за то, что тот разрешил дочери вновь выйти замуж

В селе Гымылгышлаг Хачмазского района Азербайджана совершено умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, житель села Сафар Гурбанов убил односельчанина Алигусейна Гядирова, нанеся ему семь ножевых ранений.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали Сафара Гурбанова. Установлено, что он – бывший зять убитого. Дочь А.Гядирова разошлась с ним два года назад, вскоре после этого Гурбанов вновь женился.

С.Гурбанов, узнав, что его бывшая жена собирается вновь выйти замуж, пришел к дому бывшего тестя А.Гадирова и затеял конфликт, требуя, чтобы тот запретил дочери вновь создавать семью. В ходе спора Сафар Гурбанов принесенным с собой ножом убил бывшего тестя.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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