В Азербайджане готовится Дорожная карта по ветроэнергетике на море – ФОТО

~ 1 минута на чтение 262

В рамках международного сотрудничества по развитию возобновляемых источников энергии в Азербайджане ведется работа по подготовке Дорожной карты по развитию ветроэнергетики на море.

Этой теме был посвящен онлайн-семинар, в котором приняли участие специалисты Минэнерго Азербайджана, Агентства по регулированию энергетических вопросов, а также Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка.

Об этом сообщило в среду, 29 апреля, Министерство энергетики Азербайджана.

Целями подготовки Дорожной карты являются определение потенциально эффективных зон для ветроэнергетики, их экономической рентабельности, возможностей подключения к сети, оценка экологического и социального воздействия на море и прибрежные территории, сказал на встрече глава аппарата Минэнерго Заур Мамедов.

Процесс разработки Дорожной карты охватит такие вопросы, как составление карт географического пространства, определение зон, проведение анализа в экономическом, финансовом, экологическом и социальном аспектах, оценка воздействия, выдача разрешений и согласований, создание нормативно-правовой базы, обновление системы передачи и изучение цепочки поставок.

Участники встречи отметили, что использование энергии ветра на море поможет создать новые рабочие места, а также дополнительные возможности для развития экономики страны.

Работы по проекту планируется начать уже в июне этого года и завершить к февралю следующего.

Елена Остапенко, Э.Т.