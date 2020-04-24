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В Азербайджане к лицам без гражданства предъявляются новые требования

24 Апреля, 2020 в 16:04 ~ 1 минута на чтение 973
В Азербайджане к лицам без гражданства предъявляются новые требования
В Азербайджане к лицам без гражданства предъявляются новые требования, сообщает Trend.
 
Данный вопрос нашел свое отражение и был рассмотрен в предлагаемом изменении в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламента).
 
Согласно поправке, при выдаче лицам без гражданства разрешения на временное или постоянное проживание в Азербайджане или статуса беженца, а также при продлении срока временного пребывания лиц без гражданства в стране, они должны пройти регистрацию в органе исполнительной власти по месту жительства.
 
С этой целью, ответственный сотрудник соответствующего органа исполнительной власти, для продления срока временного пребывания потребует от иностранного гражданина, либо лица, не имеющего гражданство, разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, или документ, подтверждающий статус беженца, а также иные документы в соответствии с законодательством.
 
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

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