В Азербайджане лица, владеющие 40 единицами недвижимости, обратились для получения 190 манатов

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Было установлено, что 20 000 человек, которые подали заявку на получение единовременной выплаты (190 манатов), имели два или более объекта недвижимости на свои имена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, гражданам, которые получили отказ, были отправлены СМС-уведомления. Среди них имеются люди, владеющие 5, 10 и даже более чем 40 единицами недвижимости.

Напомним, что продолжается процесс предоставления единовременной выплаты в размере 190 манатов безработным и потерявшим в связи с карантином работу малообеспеченным лицам.

До сих пор единовременные выплаты были перечислены 400 тыс. человек, и по мере рассмотрения обращений будет произведена выплата еще 200 тыс. граждан.

Ранее Кабинет министров утвердил «Условия и правила выдачи единовременных выплат лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с применением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса».

Таким образом, в период действия особого карантинного режима лица, зарегистрированные в качестве безработных, получат единовременную выплату в размере 190 манатов.

Эльшан Рустамов, М.К.

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