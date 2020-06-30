В Азербайджане медработники привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19

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В Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей им. А.Алиева 2100 медицинских работников привлечены к тренингам по борьбе с COVİD-19.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минздрав.

Онлайн-тренинги проводятся для врачебного и среднего медперсонала. Они нацелены на информирование медработников, ведущих борьбу с коронавирусом и больше всех находящихся под угрозой заражения, о вирусе и путях защиты от него, об антиэпидемиологических мерах.

На первоначальном этапе к тренингам привлечены 2100 работников врачебного и среднего медперсонала 79 поликлиник. Наряду с общими курсами, специально для младшего медперсонала проводятся тренинги о правилах карантинного режима, применяемых в условиях пандемии, антиэпидемиологических мерах, а также мерах биозащиты. В них приняли участие уже 800 медработников.

С.Агаева