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В Азербайджане могут разрешить посещение пляжей? - ВИДЕО

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В Азербайджане могут разрешить посещение пляжей? - ВИДЕО

Оперативный штаб рассмотрит возможность посещения пляжей в период карантинного режима.

Как передает 1news.az, об этом в эфире передачи «Hədəf» на телеканале AzTV сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По словам Я. Гараевой, в ближайшее время будут созданы специальные группы мониторинга, куда включат представителей Исполнительной власти города Баку и сотрудников МЧС, которые будут следить за пляжами.

«Будет рассмотрен вопрос посещения пляжей при условии соблюдений гражданами правил карантинного режима. Пока ничего обещать не можем, но мы хотим, чтобы это стало возможно», - сказала Я. Гараева.

Натали Александрова

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