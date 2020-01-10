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В Азербайджане мужчину ударили ножом и переехали на автомобиле

10 Января, 2020 в 13:26 ~ 1 минута на чтение 2967
В Азербайджане мужчину ударили ножом и переехали на автомобиле

В Имишлинском районе Азербайджана совершено жестокое убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, в селе Агамалылар ударами ножа был убит житель города Имишли Заур Микаил оглу Азизов (1981 года рождения).

По предварительным данным, между З.Азизовым и его знакомым Эльмином Эльсевян оглу Гулиевым (1994 года рождения) возник спор из-за денег.

В ходе спора Заур ударил Эльмина ножом, а тот, в свою очередь, будучи раненным, выхватив нож из рук Заура, ударил им в его живот и грудь.

Так как эти ножевые ранения не стали для мужчины смертельными, и Заур Азизов был еще жив, Эльмин сел в его автомобиль марки ГАЗ-3110 и переехал насмерть.

Убийца бросил тело на обочину, а машину столкнул в реку.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве Эльмин Гулиев задержан.

Тимур Рзаев

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