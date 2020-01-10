1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане найдена ранее пропавшая 17-летняя девушка - ФОТО

10 Января, 2020 в 13:34 ~ 1 минута на чтение 4125
В Азербайджане найдена ранее пропавшая 17-летняя девушка - ФОТО

Найдена 17-летняя Хаяла Гасанова, которая ранее пропала в Шамкирском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий нашли девушку живой и здоровой в городе Сумгайыт.

Она уже передана семье. По факту ведется разбирательство.

Напомним, что 17-летняя Хаяла Гасанова 6 декабря 2019 года вышла из своего дома в поселке Кюр и не вернулась обратно. Обстоятельства ее обнаружения и то, где все это время была девушка, пока не сообщаются полицией.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

В Азербайджане пропала 17-летняя девушка - ФОТО

4 125

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены