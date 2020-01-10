В Азербайджане найдена ранее пропавшая 17-летняя девушка - ФОТО

Найдена 17-летняя Хаяла Гасанова, которая ранее пропала в Шамкирском районе Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий нашли девушку живой и здоровой в городе Сумгайыт.

Она уже передана семье. По факту ведется разбирательство.

Напомним, что 17-летняя Хаяла Гасанова 6 декабря 2019 года вышла из своего дома в поселке Кюр и не вернулась обратно. Обстоятельства ее обнаружения и то, где все это время была девушка, пока не сообщаются полицией.

Тимур Рзаев

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