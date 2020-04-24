В Азербайджане около 300 медицинских работников заразились коронавирусом

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До сегодняшнего дня около 300 медицинских работников в Азербайджане были заражены коронавирусом.

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

Он отметил, что 65% из них выздоровели.

В пятницу, 24 апреля, в Азербайджане выявлено 44 новых зараженных коронавирусом COVID-19.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 558 больных коронавирусом. Состояние 16 из них тяжелое, 23 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на пятницу, 24 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1592 случая заражения коронавирусом. 1013 человек выздоровели, 21 – скончался. 558 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 114 тысяч 410 тестов на выявление коронавируса.

Эльшан Рустамов, М.К.