В Азербайджане около 54 тысячи учеников сменили место учебы

Начиная с этого года, перевод учеников из одного учебного заведение в другое осуществляется в электронном виде через портал www.sy.edu.az.

До 15 сентября 2019 года было подано 54 830 заявлений на электронное перевод учеников. Из них 53 955 ученикам было дано разрешение сменить место учебы.

Отметим, что прием заявок на перевод учеников из одного учебного заведение в другое продлиться о 21 октября.

Электронизация процесса по переводу школьников направлена на налаживание между школой и родителями прозрачных и эффективных отношений.

1news.az