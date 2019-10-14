1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане около 54 тысячи учеников сменили место учебы

14 Октября, 2019 в 18:47 ~ 1 минута на чтение 635
В Азербайджане около 54 тысячи учеников сменили место учебы

Начиная с этого года, перевод учеников из одного учебного заведение в другое осуществляется в электронном виде через портал www.sy.edu.az.

До 15 сентября 2019 года было подано 54 830 заявлений на электронное перевод учеников. Из них 53 955 ученикам было дано разрешение сменить место учебы.

Отметим, что прием заявок на перевод учеников из одного учебного заведение в другое продлиться о 21 октября.

Электронизация процесса по переводу школьников направлена на налаживание между школой и родителями прозрачных и эффективных отношений.

1news.az

WhatsApp

635

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены