Сегодня в Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с появлением на горизонте Азербайджана луны месяца Зуль-хиджа, Гурбан байрамы приходится на 10-е число месяца Зуль-хиджа, а по григорианскому календарю - на 12 августа.

Сегодня и завтра в Азербайджане можно резать жертвенных животных.

По случаю Гурбан байрамы 12 и 13 августа в стране нерабочие дни.

В жертву можно принести барана, который достиг семи месяцев (по шафиитскому мазхабу - полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса. Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных, а также таких животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха. Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Как отмечается в хадисах, все молитвы в ночь на Гурбан байрамы и в праздничный день принимаются.

В мечети Тезепир и других мечетях города Баку утром совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы.

К праздничному намазу присоединились сотни людей.

1news.az