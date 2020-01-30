В Азербайджане отметят 150-летний юбилей Абдуррагим бека Ахвердиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Абдуррагим бека Ахвердиева.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«В мае 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, видного драматурга, прозаика, публициста и театрального организатора, известного общественного деятеля Абдуррагим бека Ахвердиева.

Абдуррагим бек Ахвердиев осуществлял многогранную деятельность как достойный продолжатель литературных традиций своих знаменитых предшественников, интеллигент, обладавший широкой эрудицией и современным мировоззрением, подняв азербайджанскую реалистическую литературу и просветительско-демократическую мысль на новый уровень, сыграл значимую роль в развитии национального сознания. Драматургическое наследие мастера открыло путь прогрессу театральной культуры в нашей стране. Его богатые картинами реальной жизни рассказы занимают особое место среди самых ценных образцов нашей прозы. Писатель-патриот во всей полноте отразил в своих произведениях желания и чаяния народа, который любил и которому безвозмездно служил, как пламенный пропагандист просветительства всегда призывал к культурному пробуждению и прогрессу. Абдуррагим бек Ахвердиев принимал активное участие в общественной жизни Азербайджана, неутомимо трудился в сфере социально-культурного созидания.

Включение имени Абдуррагим бека Ахвердиева в список юбилеев выдающихся лиц и знаменательных событий ЮНЕСКО на 2020-2021 годы - наглядное проявление заслуженной и высокой оценки творчества писателя-гуманиста как яркой личности нашей многовековой литературы, олицетворяющей наши духовные и высшие общечеловеческие ценности.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения 150-летия могучего мастера слова Абдуррагим бека Ахвердиева, внесшего вклад в сокровищницу литературно-художественной и культурно-общественной мысли азербайджанского народа, постановляю:

1.Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, Министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, связанных со 150-летним юбилеем выдающегося писателя Абдуррагим бека Ахвердиева.

2.Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az