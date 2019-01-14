В Азербайджане отметят 90-летний юбилей Хошбахта Юсифзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 90-летнего юбилея Хошбахта Юсифзаде.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В январе 2020 года исполняется 90 лет известному ученому-нефтянику и геологу, первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджана, дважды лауреату Государственной премии республики и лауреату премии Гейдара Алиева, академику Хошбахту Баги оглу Юсифзаде, говорится в Распоряжении главы государства.

Данным Распоряжением Государственной нефтяной компании Азербайджана поручено совместно с Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею академика Хошбахта Юсифзаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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