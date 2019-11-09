В Азербайджане после ссоры в школе у девочки перекосилось лицо – ВИДЕО

В социальных сетях распространяется информация о том, что ученица 7-го класса гимназии-интерната с интегрированным обучением в Сумгайыте Рафига Эльбрус гызы Нуриева была избита одноклассниками, в результате чего девочка якобы лишилась левого глаза и была доставлена в Сумгайытскую детскую больницу с перекошенным лицом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APА TV, по словам самой 13-летней Рафиги Нуриевой, на уроке истории одноклассник в шутку хлопнул ее, как и других, по руке.

«Я разозлилась, хотела дать сдачи, побежала за ним, но учительница, увидев это, сказала мне – как тебе не стыдно, бегаешь за мальчиком. Я разозлилась, и от этого у меня скривился рот», - рассказала школьница.

В свою очередь, директор гимназии-интерната Аят Керимова отметила, что инцидент произошел 5 ноября, и никакого факта избиения зафиксировано не было.

В Сумгайытской детской больнице отметили, что никаких повреждений в области глаза у Р.Нуриевой обнаружено не было.

«5 ноября 2019 года в больницу поступил ребенок с порезом лицевого нерва. Лечение продолжается. В данный момент проводятся все неврологические обследования. Состояние пациентки стабильное. Никаких осложнений нет», - сказала лечащий врач-невропатолог.

По факту правоохранительные органы проводят разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.