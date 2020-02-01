В Азербайджане построят завод по переработке старых автопокрышек

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (АГУНП) планирует сдать в эксплуатацию предприятие по утилизации и повторной переработке резиновых отходов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил ректор АГУНП профессор Мустафа Бабанлы.

По его словам, сейчас перед миром стоит проблема утилизации имеющихся отходов: «Наш университет специализируется в том числе и в этой области. Одна из этих проблем - резиновые отходы».

М.Бабанлы отметил, что на данный момент в стране имеется 1,5 млн автомобилей: «У каждого из этих автомобилей есть 4, 6 или 8 колес. Срок службы этих шин истекает. Если каждый автомобиль будет отдавать на утилизацию хотя бы одну шину в год, это означает утилизацию 1,5 млн шин в год. Это огромная экологическая проблема. АГУНП уже разработал новую технологию вторичной переработки старых автопокрышек. Первое направление связано с производством резиновых покрытий для спортивных площадок, второе с производством сорбентов, а третье – резиновых прокладок. Полагаю, что наше предприятие будет сдано в эксплуатацию в короткие сроки», - сказал он.

Тимур Рзаев