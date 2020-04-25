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В Азербайджане применят льготы по кредитным платежам 

Сегодня в 15:26 ~ 1 минута на чтение 641
В Азербайджане применят льготы по кредитным платежам 
В случае полной или частичной задержки платежей по бизнес или потребительским кредитам (основной долг или проценты) кредитным организациям будет рекомендовано не взимать штрафы, пени и другие дополнительные платежи с должника до 30 сентября 2020 года, при этом кредитная история заемщиков не ухудшится. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА). 
 
В течение этого времени кредитные организации продолжат начислять проценты по основному долгу, а заемщикам следует обеспечить погашение долга кредитным организациям. 
 
Тимур Рзаев

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