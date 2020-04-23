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В Азербайджане продлен отопительный сезон

23 Апреля, 2020 в 23:50 ~ 1 минута на чтение 1089
В Азербайджане продлен отопительный сезон

В Азербайджане продлены сроки обеспечения котельных газом.

Как сообщили в четверг Trend в ПО "Азеригаз", срок обеспечения газом котельных на территории страны продлен до 30 апреля 2020 года.

Таким образом, отопительный сезон, который предусматривалось завершить 25 апреля, продлен на пять дней. Для принятия соответствующих мер генеральный директор "Азеригаз" дал поручения ответственным структурам.

Как известно, соответствующим постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров особый режим карантина, введенный в стране с целью пресечения широкого распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики, продлен до четвертого мая. До этой даты остались в силе ограничения в связи с социальной изоляцией.

В то же время наблюдается низкие среднесуточные показатели температуры воздуха. В соответствии с официальным письмом, поступившим в "Азеригаз" из министерства энергетики, продленный ранее с 15 до 25 апреля отопительный сезон, продлевается еще на пять дней до 30 апреля 2020 года.

1news.az

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