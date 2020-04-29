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В Азербайджане ректор предложил продлить сроки оплаты за учебу

Сегодня в 16:13 ~ 1 минута на чтение 365
В Азербайджане ректор предложил продлить сроки оплаты за учебу

Ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли предложил продлить до 15 сентября сроки оплаты за обучение за весенний семестр. Предложение не касается студентов выпускных курсов.

Как сообщает 1news.az, об этом он сообщил на онлайн-конференции с участием руководящего состава вуза, на которой обсуждались учебный процесс в нынешних условиях изоляции в рамках мер борьбы с распространением пандемии коронавируса, ситуация с онлайн-занятиями и процесс оценки студентов.

Ректор также предложил сократить количество вопросов на тестовых выпускных экзаменах.

Окончательное решение по предложениям вынесет Ученый совет вуза.

1news.az

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