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В Азербайджане реструктуризируют выданные по гослинии ипотечные кредиты 

Сегодня в 15:18 ~ 1 минута на чтение 526
В Азербайджане реструктуризируют выданные по гослинии ипотечные кредиты 
В Азербайджане для поддержки физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, будут созданы возможности по реструктуризации ипотечных кредитов, выданных за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА). 
 
По информации, этой возможностью смогут воспользоваться около 23 тыс. заемщиков, имеющих ипотечные кредиты на общую сумму 1,1 млрд манатов. 
 
Выданные до 1 марта 2020 года кредиты будут реструктуризированы на основе обращения заемщиков. 
 
В то же время, в целях стимулирования ипотечного кредитования за счет собственных средств банков было принято решение о снижении ставок риска по кредитам этой категории со 100% до 50%. 
 
Тимур Рзаев

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