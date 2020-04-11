В Азербайджане с сегодняшнего дня смягчен карантин - ПОДРОБНОСТИ

С понедельника, 27 апреля, в Азербайджане частично смягчен особый карантинный режим, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в частности, с сегодняшнего дня с 2-х до 3-х часов увеличено время, которое можно проводить вне дома, получив разрешение посредством SMS, отправленного на короткий номер 8103. Разрешение на выход будет применяться в следующих случаях:
Код 1 – чтобы покинуть место жительства из-за неотложной медицинской необходимости или запланированного лечения (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города с учетом расстояния между районом и адресом, которое необходимо пройти, и продолжительностью процедуры лечения, если необходимо). При этом время возвращения определяется справкой, выданной врачом и при необходимости предоставляемой сотрудникам полиции;
Код 2 – чтобы покинуть место жительства из-за необходимости воспользоваться услугами, деятельность которых разрешена (разрешение выдается один раз в день на 3 часа);
Код 3 - чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника.
При передвижении лицам обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Также с сегодняшнего дня центры ASAN xidmət принимают граждан посредством мобильного приложения, интернет-сайта и колл-центра по онлайн-записи (очереди).
Возобновлена деятельность:
- индивидуальных репетиторов и услуг образования;
- продажа книг;
- продажа газет;
- продажа канцелярских товаров;
- типографской (печатной) сферы и копирования;
- фотоателье и фотостудий;
- уборка индивидуальных домов;
- работа портных;
- продажа косметики и духов;
- продажа одежды;
- продажа обуви и кожаных изделий;
- продажа золотых украшений, прочих драгоценностей и деятельность ломбардов;
- продажа мобильных телефонов, а также реализация их запасных частей, аксессуаров и ремонт;
- продажа и ремонт компьютерной техники;
- продажа бытовой техники и электроники;
- продажа мебели;
- продажа автомобилей;
- продажа химической продукции;
- реализация цветов и саженцев;
- продажа сельскохозяйственной техники, ее запчастей, и ремонт этой техники.
Ограничение на деятельность всех этих сфер в торговых центрах и Mall-ах остается в силе.
Случаи нарушения правил введения ограничений на передвижение будут расцениваться как нарушение специального карантинного режима и предусматривать ответственность, установленную в Кодексе об административных проступках и Уголовном кодексе. Одновременно будут постоянно расследоваться факты введения ложных данных для получения разрешения через портал icaze.e-gov.az и злоупотребления процедурой получения разрешения посредством SMS-системы для того, чтобы покинуть место проживания. В отношении юридических и физических лиц, допустивших такие факты, будут применяться строгие меры ответственности.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и динамика заражения COVID-19, так же как и общая ситуация в стране, связанная с коронавирусом, будут постоянно анализироваться, и если возникнет необходимость, то особый карантинный режим будет ужесточен повторно.
Тимур Рзаев, Э.Т.