В Азербайджане с сегодняшнего дня смягчен карантин - ПОДРОБНОСТИ

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С понедельника, 27 апреля, в Азербайджане частично смягчен особый карантинный режим, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили 1news.az в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, в частности, с сегодняшнего дня с 2-х до 3-х часов увеличено время, которое можно проводить вне дома, получив разрешение посредством SMS, отправленного на короткий номер 8103. Разрешение на выход будет применяться в следующих случаях:

Код 1 – чтобы покинуть место жительства из-за неотложной медицинской необходимости или запланированного лечения (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города с учетом расстояния между районом и адресом, которое необходимо пройти, и продолжительностью процедуры лечения, если необходимо). При этом время возвращения определяется справкой, выданной врачом и при необходимости предоставляемой сотрудникам полиции;

Код 2 – чтобы покинуть место жительства из-за необходимости воспользоваться услугами, деятельность которых разрешена (разрешение выдается один раз в день на 3 часа);

Код 3 - чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью присутствия на похоронах близкого родственника.

При передвижении лицам обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Также с сегодняшнего дня центры ASAN xidmət принимают граждан посредством мобильного приложения, интернет-сайта и колл-центра по онлайн-записи (очереди).

Возобновлена деятельность:

- индивидуальных репетиторов и услуг образования;

- продажа книг;

- продажа газет;

- продажа канцелярских товаров;

- типографской (печатной) сферы и копирования;

- фотоателье и фотостудий;

- уборка индивидуальных домов;

- работа портных;

- продажа косметики и духов;

- продажа одежды;

- продажа обуви и кожаных изделий;

- продажа золотых украшений, прочих драгоценностей и деятельность ломбардов;

- продажа мобильных телефонов, а также реализация их запасных частей, аксессуаров и ремонт;

- продажа и ремонт компьютерной техники;

- продажа бытовой техники и электроники;

- продажа мебели;

- продажа автомобилей;

- продажа химической продукции;

- реализация цветов и саженцев;

- продажа сельскохозяйственной техники, ее запчастей, и ремонт этой техники.

Ограничение на деятельность всех этих сфер в торговых центрах и Mall-ах остается в силе.

Случаи нарушения правил введения ограничений на передвижение будут расцениваться как нарушение специального карантинного режима и предусматривать ответственность, установленную в Кодексе об административных проступках и Уголовном кодексе. Одновременно будут постоянно расследоваться факты введения ложных данных для получения разрешения через портал icaze.e-gov.az и злоупотребления процедурой получения разрешения посредством SMS-системы для того, чтобы покинуть место проживания. В отношении юридических и физических лиц, допустивших такие факты, будут применяться строгие меры ответственности.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и динамика заражения COVID-19, так же как и общая ситуация в стране, связанная с коронавирусом, будут постоянно анализироваться, и если возникнет необходимость, то особый карантинный режим будет ужесточен повторно.

Тимур Рзаев, Э.Т.