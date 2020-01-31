1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане скончался младенец

Сегодня в 11:17 ~ 1 минута на чтение 362
В Азербайджане скончался младенец

В Азербайджане скончался 6-месячный ребенок.

Как сообщает АПА, родители Джавадова Субхана Ниямеддин оглу, родившегося в июле прошлого года, 27 января с жалобами на запор и рвоту у ребенка обратились в Инфекционное отделение Центральной больницы города Ширван. Ребенку была оказана первая помощь, после чего он был отпущен домой.

29 января с теми же жалобами ребенка опять отвезли в больницу. После предварительного обследования был поставлен диагноз «кишечная непроходимость» и были даны рекомендации по госпитализации ребенка в одну из столичных клиник.

Однако он скончался по дороге в Баку. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы с жалобой на халатность врачей.

По факту в Прокуратуре города Ширван ведется расследование

1news.az

362

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены