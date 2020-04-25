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В Азербайджане снизят требования к совокупному капиталу банков 

Сегодня в 15:20 ~ 1 минута на чтение 312
В Азербайджане снизят требования к совокупному капиталу банков 
В Азербайджане до конца года планируется снизить на 1% требования к совокупному капиталу банков.
 
В то же время выполнение ряда других регулятивных требований, оказывающих давление на капитал банков, будет отложено до конца года. 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА). 
 
Ставка риска по кредитам, выданным производителям медицинских изделий и оборудования в рамках увеличения доступа к кредитным ресурсам некоторых экономических сфер, будет снижена со 100% до 20%, что позволит банкам предоставлять более дешевые кредиты в этой сфере. 
 
Тимур Рзаев

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