В Азербайджане снизят требования к совокупному капиталу банков 

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В Азербайджане до конца года планируется снизить на 1% требования к совокупному капиталу банков.

В то же время выполнение ряда других регулятивных требований, оказывающих давление на капитал банков, будет отложено до конца года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом говорится в плане мероприятий, принятом Центробанком Азербайджана (ЦБА).

Ставка риска по кредитам, выданным производителям медицинских изделий и оборудования в рамках увеличения доступа к кредитным ресурсам некоторых экономических сфер, будет снижена со 100% до 20%, что позволит банкам предоставлять более дешевые кредиты в этой сфере.

Тимур Рзаев