В Азербайджане создается Центр виртуальных услуг - ФОТО

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При поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана создается платформа «2Win - Центр виртуальных услуг».

Как сообщает 1news.az, она позволит гражданам, не выходя из дома, воспользоваться всеми услугами, предоставленными платформой.

Гражданин, войдя в кабинет той или иной услуги, сможет виртуально воспользоваться помощью юриста, психолога, врача и т.д. Также в центре будет функционировать виртуальный бизнес-инкубатор, который позволит гражданам воспользоваться возможностями бизнеса и самозанятости.

Цель проекта – сократить личное общение в период пандемии коронавируса и предоставить гражданам возможность оперативно пользоваться всеми услугами.

Тимур Рзаев, Э.Т.