В Азербайджане создается Национальный центр гематологии и трансфузиологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу, в связи с реорганизацией в форме слияния публичного юридического лица – Центра талассемии при Министерстве здравоохранения и Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова при публичном юридическом лице «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) учреждается Национальный центр гематологии и трансфузиологии со статусом публичного юридического лица.

Определено, что руководство и контроль над деятельностью Центра будет осуществляться Наблюдательным советом, состоящим из трех членов.

Оперативное руководство Центром будет осуществляться исполнительным директором.

Осуществление нижеследующих полномочий учредителя поручается:

Президенту Азербайджана:

- Реорганизация и упразднение Центра;

- Создание органов управления Центром.

Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию:

- Назначение и освобождение от должности председателя и других членов Наблюдательного совета.

Объединению TƏBİB:

- Решение других вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя публичного юридического лица в соответствии со статьей 8.2 закона Азербайджана «О публичных юридических лицах», кроме указанных выше.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

TƏBİB поручается:

- по истечению одного месяца утвердить устав, структуру, численность сотрудников и их заработную плату (в том числе надбавки к зарплате, премии и другие выплаты);

- по истечению трех дней с даты утверждения устава Центра обратиться в Министерство экономики Азербайджана в порядке, установленном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц»;

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

До регистрации Центра публичное юридическое лицо Центр талассемии при Министерстве здравоохранения и Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова продолжат свою деятельность.

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