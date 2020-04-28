В Азербайджане убийца отказался от помилования и остался в тюрьме

~ 1 минута на чтение 1003

Один из заключенных, который был помилован в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 апреля, отказался выходить на свободу.

Как сообщает 1news.az, об этом modern.az заявил член Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана Алимамед Нуриев.

По его словам, заключенный М.А. осужден за убийство собственного ребенка.

«Хотя заключенному больше 65-ти, он добровольно отказался от освобождения, написав соответствующее заявление», - сказал А.Нуриев.

Он отметил, что причиной такого решения стало то, что члены семьи заключенного не простили его за убийство.

«В семье мог вспыхнуть новый конфликт с трагическим исходом. Перед помилованием каждый заключенный проходит собеседование в индивидуальном порядке. Несмотря на совершение серьезного преступления, этот заключенный мог быть отпущен из-за проблем со здоровьем. Однако он добровольно отказался от помилования, заявив, что если выйдет на свободу, то вскоре снова вернется в тюрьму», - сказал А.Нуриев.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев 6 апреля подписал Распоряжение о помиловании 176 заключенных старше 65 лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.