В Азербайджане учительница и ее 8-летний сын погибли в ДТП – ФОТО

Тяжелое ДТП произошло в городе Сальян одноименного района Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, перевернулся автомобиль марки Mitsubishi, за рулем которого находилась жительница города Ширван Тарана Гаджиева.

В результате погибли сама Т.Гаджиева, ее восьмилетний сын Алескер и родственница Земфира Мамедова.

Дочь водителя – Шукрия - с тяжелыми травмами находится в больнице. По факту ведется разбирательство.

Publika.az распространил фотографии погибшей Т.Гаджиевой, которая работала учительницей в школе, и ее сына. Они похоронены на кладбище города Ширван.

Тимур Рзаев, Э.Т.