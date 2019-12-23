1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане учительница и ее 8-летний сын погибли в ДТП – ФОТО

Сегодня в 16:04 ~ 1 минута на чтение 453
В Азербайджане учительница и ее 8-летний сын погибли в ДТП – ФОТО

Тяжелое ДТП произошло в городе Сальян одноименного района Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, перевернулся автомобиль марки Mitsubishi, за рулем которого находилась жительница города Ширван Тарана Гаджиева.

В результате погибли сама Т.Гаджиева, ее восьмилетний сын Алескер и родственница Земфира Мамедова.

Дочь водителя – Шукрия - с тяжелыми травмами находится в больнице. По факту ведется разбирательство.

Publika.az распространил фотографии погибшей Т.Гаджиевой, которая работала учительницей в школе, и ее сына. Они похоронены на кладбище города Ширван.

Тимур Рзаев, Э.Т.

453

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены