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В Азербайджане увеличилось число подключенных к ИВЛ больных коронавирусом

Сегодня в 10:29 ~ 1 минута на чтение 217
В Азербайджане увеличилось число подключенных к ИВЛ больных коронавирусом

Увеличилось число больных коронавирусом пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как заявила 1news.az руководитель пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ревана Алиева, на данный момент в реанимации находится 21 больной коронавирусом (ранее их было 20).

Из них 9 подключены к аппарату ИВЛ (ранее эта цифра составляла 6).

Напомним, что в понедельник, 27 апреля, в Азербайджане выявлено 33 новых зараженных COVID-19, они доставлены в спецбольницы, 23 человека вылечились и выписаны домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 494 больных коронавирусом. Состояние 17 из них тяжелое, 26 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1678 случаев заражения коронавирусом. 1162 человека выздоровели, 22 – скончались. 494 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 128 тысяч 807 тестов на выявление коронавируса.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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