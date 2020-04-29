В Азербайджане в армейское меню включены океанские и морские рыбы

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Распоряжения Президента Ильхама Алиева, касающиеся борьбы с распространением коронавируса в Азербайджане, исполняются и в Вооруженных силах страны.

По поручению министра обороны Закира Гасанова, ограничены входы и выходы в продуктовые базы, и в соответствии с требованиями карантинного режима сейчас данный вопрос находится под еще более серьезным контролем.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник службы Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны Эльданиз Яхъяев.

По его словам, все военные автомобили, а также грузовые автомобили поставщиков пропускаются в военные части после дезинфекции. «У всех входящих на склады людей измеряется температура, им выдаются перчатки и маски. Для предотвращения случаев заражения принимаются необходимые меры по предотвращению частого нахождения военнослужащих в общественных местах. В связи с этим расширен процесс выдачи продуктов питания в натуральной форме. Военнослужащим Бакинского гарнизона продуктовые пайки выдаются в натуральной форме, что в достаточной степени уменьшает угрозу заражения вирусом самих военных и членов их семей», - сказал он.

Эльданиз Яхъяев отметил, что особое внимание при распределении продуктов питания уделяется чистоте и гигиене. «Процесс упаковки осуществляется в стерильных условиях, для чего у поставщиков приобретаются специальные средства.

В настоящее время в рацион питания, помимо говядины, входят курятина, мясные консервы, различные виды морской и морской рыбы. Внимание уделяется как разнообразию, так и интенсивности использования продуктов питания, в частности, при распределении овощей», - сказал он, подчеркнув, что имеющиеся на складах запасы рассчитаны на обеспечение армии продовольствием в течение длительного времени.

Эльданиз Яхъяев сказал, что по специальному указанию министра обороны, для повышения иммунитета военнослужащих в меню включаются фрукты и овощи с содержанием витамина С, в меню включены свежие яблоки, чеснок, лук, капуста, свекла, на обед и ужин готовятся салаты из свежих овощей.

1news.az