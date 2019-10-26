В Азербайджане в отношении женщины, которая наказывала детей, прижигая их кочергой, возбуждено уголовное дело

В Азербайджане задержана женщина, которая наказывала своих детей, прижигая их раскаленной кочергой.

Как сообщили 1news.az в отделе полиции Дашкесанского района, отец Эльмиры Алирзаевой-Павловой обратился в полицию и сообщил, что его дочь наносит телесные повреждения своим детям (2010 и 2012 годов рождения) раскаленным предметом.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 133 («Истязание») Уголовного кодекса АР.

Отметим, что статья 133.1 («Истязание - причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.