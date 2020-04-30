В Азербайджане выздоровела от коронавируса 92-летняя женщина – ВИДЕО

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В Азербайджане инфицированная коронавирусом COVID-19 92-летняя женщина выздоровела и была выписана домой.

Как сообщает телеканал XAZAR TV, у жительницы села Болады Лянкяранского района Агабеим Ахундовой сперва начался сильный кашель. После обращения к врачу у нее по результатам тестов был выявлен коронавирус.

Пожилую женщину разместили в одну из больниц особого режима, где лечились больные коронавирусом. Там она и была вылечена.

По ее словам, в настоящее время у нее нет никаких болей. «Не жалуюсь, ем и нормально сплю», - сказала она, выразив благодарность врачам.

В четверг, 30 апреля, в Азербайджане выявлено 38 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

Один из заболевших коронавирусом, пациент 1951 года рождения, страдавший артериальной гипертензией, скончался.

В то же время 58 человек излечились от COVID-19 и отпущены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 455 больных коронавирусом. Состояние 17 из них тяжелое, 24 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на четверг, 30 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1804 случая заражения коронавирусом. 1325 человек выздоровели, 24 – скончались. 455 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 143 тысячи 79 тестов на выявление коронавируса.

Эльшан Рустамов, М.К.