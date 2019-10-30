В Азербайджане задержан продавец медвежатины

В Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана поступила информация о том, что близ села Солтанмуха Габалинского района продается медвежье мясо.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, в ходе разбирательства в багажнике автомобиля марки ВАЗ-2106 (госномер 36-BL-273) было обнаружено мясо неизвестного происхождения.

Экспертиза установила, что это медвежатина.

В отношении продавца, жителя села Тиканлы Саяхата Шафиева, был составлен акт.

Материалы по факту отправлены в прокуратуру Габалинского района для дачи им правовой оценки и принятия предусмотренных законом мер.

Тимур Рзаев, Э.Т.