В Азербайджане застрелился чиновник - ФОТО 

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В Лерикском районе Азербайджана произошло самоубийство.

Как сообщает 1news.az, житель района Галиб Наиб оглу Гулиев (1977 года рождения) застрелился из принадлежавшего ему охотничьего ружья прямо возле своего дома.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Отметим, что Галиб Гулиев работал консультантом в гуманитарном отделе Исполнительной власти Лерикского района, у него остались двое детей.

По предварительным данным, у 43-летнего мужчины было много долгов.

Тимур Рзаев, Э.Т.