В Азербайджане завершена агитационная кампания в рамках муниципальных выборов

В Азербайджане завершилась предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами.

Как сообщает 1news.az, предвыборная агитация в связи с муниципальными выборами началась 30 ноября и завершилась 22 декабря в 08:00.

Напомним, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов.

Выборы охватят 118 избирательных округов, за исключением 7 округов в оккупированных районах.

Последний раз муниципальные выборы проводились в Азербайджане 23 декабря 2014 года.

Согласно Избирательному кодексу срок полномочий членов муниципалитетов составляет 5 лет.

Эльшан Рустамов