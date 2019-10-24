В азербайджанских школах – членах Проекта Сети ассоциативных школ ЮНЕСКО продвигаются цели устойчивого развития - ФОТО

В этом году отмечается 30-летие Конвенции о правах ребенка.

В различных странах мира в связи с этой датой в образовательных учреждениях и организациях гражданского общества проводятся различные мероприятия информационного и просветительского характера.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом международных проектов Института профессионального развития работников образования Министерства образования Азербайджанской Республики Эльчин Сардаров, в канун создания Организации Объединенных Наций и юбилея Конвенции о правах ребенка данный Институт совместно с Постоянным Секретариатом Национальной комиссии ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики в ряде школ города Баку и регионов страны проводит «Открытые уроки» и семинары с целью продвижения Целей устойчивого развития ООН.

Так, например, в этом месяце в школе-лицее N 220г. Баку был проведен открытый урок в рамках инициативы «Самый большой урок в мире». В нем участвовали сотрудник Постоянного Секретариата Национальной комиссии ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики Мустафа Шабанов, заведующий отделом Института профессионального развития работников образования Эльчин Сардаров, директор школы-лицея N 220 Лятифа Азимова. Учитель биологии Наргиз Гаджиева провела урок для учащихся 9-го класса по Глобальной цели 3 – «Здоровое начало», продвигающий идеи «Здоровья и мира». Гости урока вместе с учениками участвовали в рабочих группах и обучались. После урока учащимся была предоставлена информация о деятельности ЮНЕСКО и национальной комиссии, а также были вручены памятные подарки.

Э.Сардаров сообщил также, что в ноябре и декабре этого года в общеобразовательных учреждениях - Элитарной гимназии имени И.Эфендиева, образовательном комплексе N 132-134 планируется проведение открытых уроков и семинаров в контексте с целями устойчивого развития на темы обеспечения здорового образа жизни и содействия благополучию для всех в любом возрасте; качественного образования; снижения неравенства.

«Директор Института, национальный координатор проекта сети ассоциативных школ ЮНЕСКО по Азербайджану Вафа Ягублу всесторонне поддерживает идею продвижения целей глобального развития посредством мастер-классов для учителей и тренингов для учащихся, а также новую идею по организации экофестиваля, тренингов и экологических школьных акций в сфере охраны окружающей среды в г. Мингячевир, проведения занятий на темы «Чистая вода для всех», «Глобальные цели по энергии и устойчивому развитию». Надеемся, что данная инициатива встретит одобрение Постоянного Секретариата Национальной комиссии ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики. «Эти инициативы и тренинги для школьников и общества в целом помогают осознать важность чистой воды и энергии для повышения качества жизни для всех людей, везде, понять связь между проблемами чистой воды, энергии и бедностью, узнать о глобальных целях устойчивого развития ООН и почувствовать свою роль в снижении бедности в мире», - сказал он.

Азербайджанское государство, будучи активным членом Организации Объединенных Наций, присоединилось к Целям устойчивого развития, утвержденным на 2016-2030 года на Саммите устойчивого развития, который проходил 25-27 сентября 2015 года. Цели и задачи устойчивого развития, включая экономические, социальные и экологические аспекты, опираются на Цели развития тысячелетия, и устанавливаются последующие направления развития.

Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым определены обязательства для комплексной координации и исполнения задач, возложенных на государственные органы и связанных с обязательствами, вытекающими из «Трансформации нашего мира: Повестка в сфере устойчивого развития до 2030 года». С целью определения национальных приоритетов до 2030 года, представляющих значимость для Азербайджана и соответствующих глобальным задачам и целям, обеспечения соответствия государственных программ и стратегий, охватывающих социально-экономические сферы, Целям устойчивого развития, а также подготовки ежегодного отчета о достижении Целей устойчивого развития в стране создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию Азербайджанской Республики.

P.S. Символично, что день создания ООН - 24 октября, совпал с днем моего рождения, сегодня юбилей! Заранее благодарю за материал!