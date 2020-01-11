В бакинском психдиспансере издевались над пациентами – ВИДЕО

В интернете распространяются видеокадры, на которых запечатлено, как несколько молодых людей издеваются над пациентами расположенного в поселке Маштага Сабунчинского района Баку Психоневрологического диспансера №1.

Молодые люди заставляли больных людей совершать их приказы, снимая все на камеру, и сопровождая все идиотским смехом.

Видео вызвало множество критических комментариев людей, недовольных тем, почему в медучреждении так издеваются над больными, и куда смотрят врачи и охрана.

Комментируя эти кадры, в пресс-службе Министерства здравоохранения АР заявили 1news.az, что они были сняты в 2019 году в Психоневрологическом диспансере №1 неизвестными, вероятно, теми, кто посещал своих больных родственников.

«Руководство медучреждения уже обратилось в правоохранительные органы, ведется разбирательство для установления лиц, снявших и распространивших видео», - подчеркнули в Минздраве.

Тимур Рзаев

ВИДЕО – Baku.tv