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В Бакинском зоопарке в отсутствие посетителей животные начали лучше размножаться – ВИДЕО

23 Апреля, 2020 в 17:34 ~ 1 минута на чтение 4684
В Бакинском зоопарке в отсутствие посетителей животные начали лучше размножаться – ВИДЕО

Из-за введенного особого карантинного режима Бакинский зоопарк также остался без посетителей.

Об этом говорится в сюжете, подготовленном телеканалом ATV.

Директор зоопарка Азер Гусейнов отмечает, что образовавшаяся тишина стала хорошим условием для появления на свет животных:

«К примеру, у камышовой кошки родились четыре детеныша. Они в порядке. 25 декабря прошлого года одна из наших львиц родила детеныша. Мы держим его в доме нашего сотрудника, потому что его мать отказалась кормить его своим молоком. 25-го числа этого месяца мы собираемся вернуть животное обратно в зоопарк».

Посмотреть полный выпуск можно ниже.

Лейла Мамедова

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