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В Бакметрополитене мужчина, нашедший кошелек, вернул его женщине - ФОТО

Сегодня в 10:12 ~ 1 минута на чтение 224
В Бакметрополитене мужчина, нашедший кошелек, вернул его женщине - ФОТО

Сотрудники Отдела полиции на Бакметрополитене стали свидетелями очень позитивного поступка жителя столицы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, гражданин Рза Алескеров подошел к сотруднику полиции, который нес службу на станции метро, и сказал, что нашел на платформе кошелек, в котором было 400 манатов.

Сотрудники полиции оперативно нашли владелицу кошелька - М.Аллахвердиеву.

По поручению руководства Отдела Р.Алескеров и М.Аллахвердиева были приглашены в отделение, где в присутствии сотрудников полиции найденные деньги были переданы владелице, которая поблагодарила Рзу Алескерова и сотрудников полиции.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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