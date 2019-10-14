В Бакметрополитене мужчина, нашедший кошелек, вернул его женщине - ФОТО

Сотрудники Отдела полиции на Бакметрополитене стали свидетелями очень позитивного поступка жителя столицы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, гражданин Рза Алескеров подошел к сотруднику полиции, который нес службу на станции метро, и сказал, что нашел на платформе кошелек, в котором было 400 манатов.

Сотрудники полиции оперативно нашли владелицу кошелька - М.Аллахвердиеву.

По поручению руководства Отдела Р.Алескеров и М.Аллахвердиева были приглашены в отделение, где в присутствии сотрудников полиции найденные деньги были переданы владелице, которая поблагодарила Рзу Алескерова и сотрудников полиции.

Тимур Рзаев, Э.Т.