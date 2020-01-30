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В Баку арестованы молодые автохулиганы, хвалившиеся своими выходками в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:38 ~ 1 минута на чтение 611
В Баку арестованы молодые автохулиганы, хвалившиеся своими выходками в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

«В Баку задержаны два автохулигана, которые на автомобилях марки «Saipa» умышленно совершали грубые нарушения правил дорожного движения, снимая видеоролики с нарушениями и распространяя их в соцсетях».

Об этом сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, по словам которого, были задержаны Фархад Фикрет оглу Велиев (1998 года рождения) и Ряван Джейхун оглу Исмайлов (1999 года рождения).

«В отношении них составлены административные протоколы. Решением Сабаильского районного суда Баку они приговорены к 15 суткам административного ареста», - подчеркнул Вагиф Асадов.

Тимур Рзаев

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