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Установлена личность пешехода, сбитого в Баку на скоростной трассе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Установлена личность пешехода, сбитого в Баку на скоростной трассе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность пешехода, погибшего в Гарадагском районе столицы, на трассе Баку-Алят в поселке Сахил (Приморск).
 
Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель автомобиля марки KIA Sportage, житель Нефтчалинского района А.Керимов сбил переходившего дорогу пешехода, жителя Сабирабадского района Новруза Новрузова.
 
В результате пешеход погиб на месте от полученных травм. По факту начато расследование.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

2019/08/09 11:39

В Гарадагском районе столицы, на трассе Баку-Алят произошел смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает 1news.az, водитель автомобиля марки Mercedes сбил пешехода, мужчину лет 30, когда тот пытался перебежать дорогу.

В Управлении дорожной полиции Баку ознакомились с этими кадрами и пообещали предоставить 1news.az подробную информацию о ДТП.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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