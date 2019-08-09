Установлена личность пешехода, сбитого в Баку на скоростной трассе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность пешехода, погибшего в Гарадагском районе столицы, на трассе Баку-Алят в поселке Сахил (Приморск).

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, водитель автомобиля марки KIA Sportage, житель Нефтчалинского района А.Керимов сбил переходившего дорогу пешехода, жителя Сабирабадского района Новруза Новрузова.

В результате пешеход погиб на месте от полученных травм. По факту начато расследование.

Тимур Рзаев, Г.Р.

2019/08/09 11:39

В Гарадагском районе столицы, на трассе Баку-Алят произошел смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает 1news.az, водитель автомобиля марки Mercedes сбил пешехода, мужчину лет 30, когда тот пытался перебежать дорогу.

В Управлении дорожной полиции Баку ознакомились с этими кадрами и пообещали предоставить 1news.az подробную информацию о ДТП.

Тимур Рзаев, Э.Т.